Plus d'infos sur le spectacle Molière Malgré Moi à Calais

RAMDAM MANAGEMENT (Lic.2-129754/ 3-129754) en accord avec PASCAL LEGROS PRODUCTIONS présente ce spectacle

Molière Malgré MoiC'est Molière dans tous ses éclats que nous raconte l'un de ses plus fervents admirateurs et serviteurs, Francis Perrin ! Un spectacle écrit, mis en scène et interprété par Francis PERRIN La pièce. Après avoir joué Scapin, Alceste, Philinte, Sganarelle, Mascarille, George Dandin, Francis Perrin nous fait revivre un Molière insoupçonné : chef d'entreprise avant l'heure, meneur d'hommes à l'énergie sans borne, auteur à l'imagination débordante, amoureux insatiable des femmes, chef de troupe affamé de création. C'est dans la vie quotidienne du « premier farceur de France » et parmi ses oeuvres les plus célèbres que Francis Perrin nous rappelle que Molière, avec ses mots et maux, restera pour toujours le Patron non seulement des comédiens mais celui de tous les spectateurs du monde entier. Le comédien rend hommage à l'un des plus grands maître du théâtre français dans une performance artistique remarquable ! Réservations P.M.R. : 03 28 66 67 00