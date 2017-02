Plus d'infos sur le spectacle La Mort De Danton à Boulogne sur Mer

La Révolution, jusqu'où ? Tout dans cette pièce résonne de façon extrêmement proche et vive : acuité et trouble des jeunes révolutionnaires confrontés au chaos politique qu'ils ont créé et qui les emporte, intimité de leurs angoisses face à la mort, amitiés et trahisons, cynisme et dérision. Cette pièce du chaos, composée de façon non linéaire, nous allons la suivre à la lettre, dans ses mots, en voyant courir la représentation de corps en corps, comme si un même courant électrique parcourait les personnages de la pièce. 4 acteurs, sur un plateau nu entouré par les spectateurs, traversent cette pièce brûlante, épousent les pensées contradictoires des révolutionnaires et deviennent les fragments d'un monde grotesque, violent et éclaté. « Des marionnettes dont les fils sont tirés par des forces inconnues, voilà ce nous sommes. »