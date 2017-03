Plus d'infos sur le spectacle L'homme Qui Vendra Le Monde à Boulogne sur Mer

La Ville de Boulogne-sur-mer présente Lic. 1 1021790 2-1021 791 3-1021 792

“Les enfants... être trader, c'est anticiper l'avenir. Demain, mais aussi après-demain. Et vous savez pertinemment que vos grands-parents vont mourir. Donc c'est maintenant qu'il faut se placer !”. Un trader, c'est pragmatique, rationnel, la machine au service de l'homme... et l'homme au service de la machine. Alors, quand un papa trader vient expliquer son métier à une classe de primaire, il y a de quoi s'inquiéter. Après Little Boy et le nucléaire, la compagnie boulonnaise Atome Théâtre vous propose, à travers cette nouvelle création, de plonger dans l'immoralité des mondes de la finance au travers d'un personnage désespérément cynique, déshumanisé, à l'humour acide et corrosif... un spectacle pour réfléchir, prendre du recul... tiraillé entre rire et indignation.