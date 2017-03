Plus d'infos sur le spectacle Emily Loizeau à Boulogne sur Mer

La Ville de Boulogne-sur-mer présente Lic. 1 1021790 2-1021 791 3-1021 792

Emily Loizeau est une artiste atypique, en constante ébullition, pleine de surprises, capable de passer le temps d'un disque ou d'un spectacle des poèmes de William Blake à l'univers de Lou Reed avec toujours autant de magie. Son univers est riche, chargé et léger, coloré et froid. Sa voix dorée et sombre, chaude et inquiétante, nous fait nous sentir à la fois indestructible et vulnérable. Après la création de Mona, son spectacle de théâtre musical en janvier 2016, et dans la continuité de sa collaboration avec le CENTQUATRE-PARIS, Emily Loizeau nous propose maintenant un concert, mêlant le répertoire de son quatrième album réalisé par Renaud Letang, sorti chez Polydor en mai 2016, et des chansons choisies de ses albums précédents. Pour ce nouveau live, également créé au CENTQUATRE-PARIS, Emily sera accompagnée de cinq musiciens dont ses fidèles partenaires Olivier Koundouno au violoncelle et Csaba Palotaï à la guitare.