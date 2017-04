Plus d'infos sur le spectacle Dans La Peau D'albert Camus à Boulogne sur Mer

Francis Huster a consacré une partie de sa vie à interpréter, adapter, mettre en scène Albert Camus. Il a tenu, ici, à faire revivre sur scène, non seulement le Prix Nobel au destin tragique mais toute une époque, celle des années sanglantes des deux guerres mondiales 14/18 et 39/45, mais aussi la déchirure de la Guerre d'Algérie qui crucifia Camus jusqu'à sa mort. Seul en scène, Francis Huster incarne Albert Camus qui, par la voix de l'acteur, nous interpelle, nous bouleverse, nous crie son désespoir mais aussi son amour pour des valeurs essentielles de dignité, de courage et de partage qui aujourd'hui encore prennent une résonnance bouleversante, nous tirent les larmes et nous transcendent. Albert Camus est vivant parmi nous, face à nous, réincarné, accusateur, frère de lumière et de tendresse humaine. Il nous touche en plein coeur et son combat pour la gloire de l'homme nous apparaît d'une brûlante actualité. Leçon d'histoire certes mais leçon d'amour surtout. Leçon d'espoir et d'avenir.