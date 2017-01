Plus d'infos sur le spectacle Arnaud Tsamere à Boulogne sur Mer

Roi de la digression, Arnaud Tsamère joue avec les mots et les situations les plus absurdes comme personne, mettant ses talents de comédien au service de l'humour avec une énergie folle ! « Confidences sur des trucs plus ou moins confidentiels » est un spectacle qui part d'un postulat simple : la société rigole trop. Dans ce spectacle, l'humoriste décide donc de ne pas nous faire rire et choisit pour cela de nous parler de lui. « Quoi de plus chiant que quelqu'un qui parle de lui ? ». A priori, rien.... sauf peut-être quand il s'agit d'Arnaud Tsamère... !