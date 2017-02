Plus d'infos sur le spectacle Sophia Aram à Bethune

Après quatre années passées à croquer l'actualité au sein de la matinale de France Inter, Sophia Aram remonte sur scène ! Dans son troisième spectacle, elle ausculte notre époque, du grave au léger, mais sans jamais mâcher ses mots. à l'heure où les djihadistes dialoguent sur Facebook, où les bobos traquent les traces de gluten dans le chou frisé et où Zemmour réhabilite Pétain, l'humoriste dépeint des personnages se débattant avec l'air du temps, parfois nauséabond. Cette artiste engagée et athée affirmée n'épargne ainsi aucun sujet : de la montée du chômage au réchauffement climatique en passant par les attentats. Elle use de son droit au blasphème et de sa liberté d'expression sans sourciller. Et nous convainc qu'on peut définitivement rire de tout, sans provoquer personne.