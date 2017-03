Plus d'infos sur le spectacle Les pochitos à Saint Martin Boulogne

Spectacle à partir de 3 ans.

Les Pochitos sont des petits reptiles, aussi mignons que froussards, personnages principaux d'une bande dessinée créée par Fabien Rypert pour les illustrations et Adeline Blondieau pour les textes.

Dans ce spectacle, les deux auteurs vous proposent une lecture contée et dessinée en direct devant vous.

Une séance de dédicaces aura lieu après le spectacle et les planches de bande dessinée créées par les enfants lors des ateliers avec Fabien Rypert seront exposées dans le hall du Centre Culturel.

Sur reptili vivent les pochitos, les bleus, les rouges et les jaunes, chacun dans l'ignorance des autres. Normal, ils ont trop peur pour s'aventurer loin de chez eux ! Leur vie tranquille et sans surprise leur convient très bien ! Mais tout va changer quand des petits oiseaux décident de leur jouer un tour, en interchangeant un soir, les oeufs des trois villages. Le lendemain matin c'est la panique totale chez les Pochitos ! Comment résoudre un mystère aussi effrayant quand on est aussi trouillard ? Une vieille légende concernant un sage qui a réponse à toutes les questions les entraîne dans un voyage aux allures d'aventures. En route, ils découvriront le courage et apprendront que la différence peut être une chance.

Site web : http://www.centreculturelbrassens.fr/