Artimini 2017

Plus d'infos sur le festival Artimini à Bethune

Temps fort à destination des plus jeunes, le Festival Artimini a su s'imposer grâce à sa programmation de qualité, pluridisciplinaire et accessible.

Entre théâtre, concerts, marionnettes et même bal pour enfants, le festival jeune public de la Ville de Béthune saura comme chaque année ravir les plus petits comme les plus grands.

Site web : http://www.theatre-bethune.fr

