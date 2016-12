Plus d'infos sur l'exposition La galerie du temps à Lens

L'exposition La galerie du temps a lieu dans le cadre de la Nuit des musées Lens 2014.

Contrairement à d'autres musées, le Louvre-Lens ne disposera pas de collections propres. La Galerie du Temps exposera pour 5 ans au sein du musée du Louvre-Lens des chefs-d'oeuvre du Louvre, selon une présentation chronologique. Sur 120 mètres de long, de la naissance de l'écriture vers 3 500 avant JC jusqu'au milieu du 19e siècle, toutes les civilisations et techniques seront représentées, embrassant ainsi l'étendue chronologique et géographique des collections du musée du Louvre. La Galerie du Temps s'organisera en 3 grandes périodes : 70 oeuvres pour l'Antiquité, 45 oeuvres pour le Moyen Âge et 90 oeuvres pour les Temps modernes.

Entrée gratuite jusque fin 2014

205 oeuvres ou ensembles d'oeuvres seront exposés dans la Galerie du Temps pour 5 ans. Il s'agit d'une présentation semi-permanente, dans la mesure où la plupart de ces oeuvres resteront à Lens pour 5 ans. Un peu moins de 20% d'entre elles seront renouvelées au bout d'un an, à la date anniversaire de l'ouverture du musée le 4 décembre, puis régulièrement tous les ans. Cette rotation permettra de fidéliser un public régulier qui découvrira ainsi chaque année un parcours renouvelé.

Site web : http://www.louvrelens.fr/home