Plus d'infos sur l'exposition Olivia Ruiz à Bethune

C'est peu dire qu'Olivia Ruiz a soufflé un vent de fraîcheur sur la variété française, genre qui a retrouvé avec elle tout son éclat et, surtout, son sens originel : varié. La bouillonnante Audoise mêle orchestrations généreuses et textes malicieux avec une fougue à faire valser les étoiles. Trois ans après Le calme et la tempête, « la femme chocolat » revient avec un cinquième album et une tournée très attendus. Il faut dire qu'entre son emploi de temps de jeune maman, un rôle dans le ballet El Amor brujo de Jean-Claude Gallotta et la préparation d'une comédie musicale, Volver, Olivia fut assez occupée. La revoici donc avec des chansons plus intimes (pour la première fois elle signe entièrement paroles et musique), mais toutes aussi ardentes, libérant une énergie rare.