Plus d'infos sur le spectacle Le Ballet De Milan à Longuenesse

105 db (2-1086862/3-1086863) présente avec ALG production ce spectacle

Ambassadeur de la Danse Italienne à travers les spectacles extraordinaires qu'il présente dans le monde entier, le Ballet de Milan est considéré comme l'un des acteurs majeurs du monde artistique. Une soirée dédiée à la musique française La vie en rose La première partie est consacrée à la Chanson Française et à ses interprètes de légende tels qu'Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour, Yves Montand... Des textes poétiques, parlant de l'amour et de l'indifférence, de la joie et de la solitude, de l'amitié et de la vie quotidienne... une création qui parle des émotions dans des chorégraphies d'un impact extraordinaire. Mais une soirée de danse dédiée à la musique française se doit de présenter le célébrissime Boléro de Maurice Ravel, un chef d'oeuvre musical à la structure géniale et à la force explosive. Cependant, la version du Ballet de Milan trouve une autre interprétation. C'est non seulement un jeu de séduction, mais aussi l'éternelle histoire d'une naissance, d'une attraction inévitable vers un être semblable et d'une multiplication de rencontres. C'est une vie qui nait et qui s'éteint dans la solitude. Directeur artistique – Carlo Pesta / Chorégraphies - Adriana MortellitiPMR : 0321888000