Plus d'infos sur le spectacle Criiiic ! à Boulogne sur Mer

Créer pour et par les enfants. Laisser libre cours au merveilleux du quotidien et faire naître des histoires extraordinaires toutes droites sorties de l'imaginaire des enfants. Leur imagination mise en exergue permet la naissance d'histoires qui servent à la dramaturgie de la pièce. Pour sa première création jeune public, c'est l'univers du conte que Brahim Bouchelaghem, présent à Boulogne-sur-mer, ce 18 janvier, met en avant. En partenariat avec le conteur Emmanuel De Lattre, ils se réapproprient les histoires des enfants. Ainsi des personnages hors du commun et un monde imaginaire sont nés. Un cirque, un labyrinthe, un jeu vidéo autant de contextes que les enfants ont pu développer. Brahim Bouchelaghem a mis en scène les histoires de ces bouts d'homme : Alhous le tourbillon, Jules le mystérieux, Mams le robot et Mousstik le magicien virtuose. Ils sont tous Bout d'homme, ils ont tous 7 ans et auront toujours 7 ans, et sont tous en quête d'identité et de devenir. Des personnages qui se croisent, se côtoient, s'animent autour des coffres aux histoires. Représentations en présence de Brahim Bouchelaghem.