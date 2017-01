Plus d'infos sur le concert Ricardo à Saint Martin Boulogne

Le concert Ricardo est au programme du festival Janvier musical 2017.

Concert pour enfants

Cinq bandits, cinq as du banjo, de la guitare, de la basse, de la batterie et de l'accordéon s'emparent de la scène pour un concert qui met le feu aux poudres et fait des étincelles.

Ricardo, chef de bande, délivre ses chansons drôles, tendres ou explosives, joue avec le public, fait danser les enfants comme leurs parents et mène sa clique de mercenaires de main de maître.

Sur scène, au milieu d'un savant bric-à-brac (vieux piano, horloge, grosse caisse...), les baroudeurs du Grand Ouest balancent un rock bien trempé et des mélodies futées, sur fond de dessins malicieux et d'histoires rocambolesques.

En compagnie du loup frimeur, de la fée Ginette et des vaches qui bousent, en route pour les greniers sombres et le train des grands espaces !

Site web : http://www.centreculturelbrassens.fr/