Plus d'infos sur le concert Opus one big band à Saint Martin Boulogne

CONCERT DU NOUVEL AN

L'Opus One Big Band regroupe près de 20 musiciens originaires de l'Audomarois, du Calaisis, du Dunkerquois et du Boulonnais.

Il puise son répertoire aux sources mêmes du jazz et du swing. Les musiciens revisitent les thèmes les plus fameux du jazz dans des orchestrations luxuriantes ponctuées d'improvisations de haute tenue (« Chattanooga Choo Choo », « Flying Home », « Tuxedo Junction », « Sweets », « Route 66 »,...).

Ils poursuivent leur chemin jusqu'aux confins du Be-Bop (avec « Tenor Madness », l'immortel duel de saxophones écrit par Sonny Rollins) et même du Rock'n Roll (avec un arrangement surprenant du « Rock This Town » des Stray Cats).

Le jazz et le blues sont aussi intimement liés à une tradition de chanson et de comédies musicales. L'Opus One Big Band ne l'a pas oublié en s'accompagnant de 2 jeunes et brillantes chanteuses à la voix chaude et bluesy dans des thèmes tels que « Respect », « Smile » ou encore « The Lady is a Tramp ».

Site web : http://www.centreculturelbrassens.fr/