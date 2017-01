Plus d'infos sur le concert Homocordus à Saint Martin Boulogne

Le concert Homocordus est au programme du festival Janvier musical 2017.

Spectacle musical

De sa naissance au fond d'une grotte préhistorique à l'électro, en passant par Bach, Lully et d'autres périodes marquantes, le trio offre au public une expérience musicale déjantée, originale et virtuose. Dans ce spectacle historico-musical, nos trois musiciens-comédiens se muent à travers les époques, maîtrisant une vingtaine d'instruments modernes et anciens. Une mise en scène hypnotique transporte le spectateur avec une dynamique intelligente qui ne laisse aucune opportunité au temps mort.

Un voyage musical unique dans le temps et l'espace, avec toujours l'humour au bout de l'archet !

Site web : http://www.centreculturelbrassens.fr/