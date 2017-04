Plus d'infos sur le concert Tremplin Blues BSBF à Calais

Pour cette nouvelle édition du Beautiful Swamp Blues Festival, nous vous invitons le Jeudi 13 avril à partir de 18h à la Halle, Place d'Armes. Lors de l'inauguration, un jury citoyen désignera les deux lauréats du Tremplin Blues, qui auront la chance de jouer sur la grande scène de la Halle l'un le vendredi 28 avril en 1ère partie de Rusty Zinn et Music is my Home et l'autre le samedi 29 avril 2017 en 1ère partie de Big James & The Chicago Playboys et Sugaray Rayford.

Nous aurons le plaisir d'accueillir :

The Smokin' Bones

Secret Garden and the Dusty Man

NOLA "Louisiana Funky Spirit"

Universoul

Entrée Libre

Renseignements au : 03.21.46.90.47

LA HALLE

Place d'Armes

62100 Calais

L'association SETO C'EST L'TOP proposera buvette et petite restauration.

www.spectacle-gtgp.calais.fr

Site web : https://www.facebook.com/gerard.philipe.9

Infos réservation :

sur place sous réserve de places disponibles