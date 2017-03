Plus d'infos sur le concert Sarah W_papsun à Bruay la Buissiere

Fondé à Paris en 2008, le groupe lauréat du Fair 2012 a été remarqué en 2014 pour « Péplum » son premier album et ses performances scéniques qui ont électrisé les Tansmusicales, Solidays ou encore le Printemps de Bourges. Le sextet de gar?ons désormais articulé en collectif et dont le chanteur a changé, enchaine en 2016 avec un nouvel Opus, bien plus marqué Electro : « Marathon » qui est à leur image, robuste et précis, énergique et cérébral.

Le prix des places est compris entre : 6.80 et 11.80 ?

Date : vendredi 17 mars 2017