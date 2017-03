Plus d'infos sur le concert The Selkies à Boulogne sur Mer

The Selkies : nom faisant référence à une légende des Shetland, non loin de l'Irlande et de sa mythologie, évoque l'existence de femmes de la mer, sirènes du royaume de Lir, dieu celte de la mer, qui se transforment à la pleine lune, pour danser sur les plages des criques et autres endroits reculés, au bord des eaux. C'est dans cette ambiance que nos trois musiciens, Stan, guitariste, Jehan, violoncelliste et Bastien, percussionniste, rendent à la nature, sa fête des couleurs, avec des mélodies et des rythmes dégageant un parfum tantôt slave, tantôt celte. Les danses se succèdent pour entraîner les jambes des danseurs, dans une cavalcade sauvage.