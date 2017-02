Plus d'infos sur le concert The Blue Nuts à Boulogne sur Mer

La Ville de Boulogne-sur-mer présente Lic. 1 1021790 2-1021 791 3-1021 792

The Blue Nuts, c'est la rencontre de quatre musiciens autour d'une même passion : le Jazz. Ce Quartet qui navigue entre les années 50 et aujourd'hui dans l'univers de la Chanson Swing est composé de deux guitares, d'une contrebasse et d'une chanteuse. Le savant mélange d'une voix suave et d'une guitare électrique jazz, sur un accompagnement rythmique à toute épreuve. La formule la plus efficace pour se lancer sur les traces des plus grands, d'Ella Fitzgerald à Serge Gainsbourg, de Django Reinhardt à Sinatra ou encore Vanessa Paradis. Entre tous ces artistes, il n'y a qu'un pas, celui du Swing, celui-là même qui vous fera toujours taper du pied et balancer les épaules. The Blue Nuts vous invite à venir les découvrir sur scène et à partager ensemble ce moment de musique et de bonne vibration, qui finira à coup sûr dans la bonne humeur.