Plus d'infos sur le concert La Caravane Passe à Boulogne sur Mer

La Ville de Boulogne-sur-mer présente Lic. 1-1021790 2-1021791 3-1021792

C'est en février 2016 que La Caravane Passe a sorti son dernier album. Intitulé CANIS CARMINA (les chants du chien), il est composé de 10 titres, dont 6 morceaux acoustiques et 4 remix avec tous un point commun : le sens du rythme ! Oui, avec ce nouvel album et ce nouveau show, La Caravane confirme qu'elle en a sous le pneu et qu'elle a la bougeotte. Les kilomètres ne lui font pas peur et sa musique se joue des frontières entre traditions - des Balkans au Maghreb en passant par la Catalogne, et musiques actuelles - rock, hip-hop & ragga. Ca, on peut dire qu'ils en ont vu du pays (et des pays !) les 5 compères embarqués dans cette caravane : 15 ans de tournées, 5 albums, 1 disque live, et 1 "Opéra-Gypsy-Rock" mythique, Le Vrai-Faux Mariage - mariage auxquels certains d'entre vous ont peut-être assisté lors d'une mémorable Nuit Tzigane à la Faïencerie il y a ... quelques années maintenant ! C'est donc avec grand plaisir, et pour votre plus grand plaisir, que nous accueillerons la joyeuse équipe le temps d'une escale sur la scène du Carré SAM !!