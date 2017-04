Plus d'infos sur le concert Kandi Ruh à Boulogne sur Mer

Kandi Rüh est un groupe Boulonnais de rock fusion expérimental. Formé par Victor CALON aux claviers, Lucas ANQUEZ à la batterie et percussions et Mickaël BRICE à la basse en été 2015, rapidement rejoints par Théo CALON à la trompette puis Sélène MARIE au saxophone. La volonté du groupe est de rester dans une formation instrumentale, passant différents styles musicaux. (jazz, blues, touche de métal...). Un côté décalé, des rythmes entraînants et une touche d'humour noir représentent la sonorité de leur musique. Kandi Rüh s'inspire de plusieurs horizons et couleurs sonores, notamment de groupes et d'artistes tels que Magma, John Zorn, Mr Bungle, Franck Zappa. Leur musique tend à évoluer constamment vers le changement, chaque piste ayant un caractère qui lui est propre.