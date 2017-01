Plus d'infos sur le concert Jerome Lelard Trio à Boulogne sur Mer

Trois musiciens de jazz vous proposent de revisiter les plus belles chansons françaises, comme des standards de jazz. Jérôme Lelard, à la tête de ce trio de qualité, a choisi deux compagnons de qualité : Claire Bellamy à la contrebasse et Sébastien Dewaele à la batterie. Ils vous feront redécouvrir les titres incontournables du répertoire de la chanson française : Edith Piaf, Georges Brassens, Serge Gainsbourg,... Les très beaux arrangements de Jérôme laissent la part belle à Claire et Sébastien. Jeux d'effets, couleurs intéressantes, les idées fusent entre les membres de ce trio.