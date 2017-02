Plus d'infos sur le concert Dj Vadim & Big Red à Boulogne sur Mer

Voilà une soirée à ne pas rater : sur scène, réunis en un seul et même show, Big Red et Dj Vadim ! L'un, Big Red, que vous avez forcément entendu dans Raggasonic, est la référence incontournable du ragga hexagonal. Le Mc jongle avec les styles, du ragga au hip-hop, et impose un flow toujours plus hors norme, bercé par la culture Jamaïcaine. L'autre, Dj Vadim, est un pionnier du bidouillage électro et un prophète de l'abstract hip-hop, toujours à la recherche de sonorités nouvelles dans un paysage musical en constante mutation, signé chez le très prestigieux and so British label Ninja Tune. On peut dire que ces deux-là se sont trouvés. Complices et inspirés, ils forment un duo explosif !! Le warm-up de la soirée sera assuré par Vadim lui-même.