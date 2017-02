Plus d'infos sur le concert Christophe à Boulogne sur Mer

C’est pour faire suite de la sortie de son dernier disque « Les vestiges du chaos », paru en avril 2016, que Christophe part sillonné la rencontre de son public. Artiste emblématique de la scène pop française depuis les années 60, Christophe est presque devenu aujourd’hui une légende vivante. Artiste pluriel, dandy, esthète, Christophe conjugue talent et exigence. Voilà sept ans qu’il peaufine ses « vestiges du chaos » dans son laboratoire musical du Boulevard Montparnasse, enchaînant les nuits blanches et vivant à 100 à l’heure. Le résultat ? Un album bouleversant, élégant, troublant. Un disque tourmenté qui frôle la folie mais d’une beauté indéniable !