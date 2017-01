Plus d'infos sur le concert Broussai à Boulogne sur Mer

Olympia et Zénith de Paris, Francofolies de Montréal, Summerjam à Cologne, Dour Festival en Belgique..., le groupe Broussaï enflamme toutes les scènes d'Europe et d'ailleurs. Reconnue comme l'une des formations phares du reggae français, Broussaï a su séduire par la subtilité de ses textes et la dynamique de ses morceaux tout comme par ses concerts énergiques, en totale osmose avec le public. Leurs 2 derniers albums studio "Perspectives" et "Kingston Town" ont été élus "Meilleur album Français" aux Victoires du Reggae en 2010 et 2013. En 2015, sort le très explosif, "In The Street", plus urbain et résolument contemporain. Avec désormais plus de 600 dates au compteur, Broussaï en live est une expérience unique, qui ne laissera personne indifférent !