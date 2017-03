Plus d'infos sur le concert Rover à Bethune

La carrure impressionnante de Timothée Régnier rappelle qu'il embrassa d'abord une carrière dans l'ovalie, avortée suite à une blessure au genou. On a ainsi gagné un immense artiste. Rover pose sa voix, tantôt cristalline, tantôt rocailleuse, sur de jolies chansons évoquant parfois les seventies. Devant Let It Glow, son superbe deuxième disque, on se sent tout petit. On pense à Bowie, à Lennon, aux Beach Boys ou à Gainsbourg.

Pour autant Rover n'est pas un usurpateur. Et mérite mieux qu'une paresseuse énumération de références. Sa musique écarte toute facilité. Est-elle pop, est-elle rock ? Glam ? On ne sait guère et, à vrai dire, on s'en moque. Tout ce qui importe, c'est d' « errer » (to rove) entre ciel et terre avec ce géant gracieux.

Date : dimanche 19 mars 2017

