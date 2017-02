Plus d'infos sur le Bazar & Bémols en concert - Cabaret découverte ! à Arras

Si l'on se fie aux sept instruments sur scène ou au bazar sonore qui s'en dégage, impossible de deviner qu'ils ne sont que trois ! Pourtant, depuis 2007, Bazar et Bémols est bel et bien un trio de chanson française qui s'inspire de groove, de jazz, de reggae et de rythmes latins.

Leurs débuts dans le métro parisien ont éveillé la curiosité des médias (France 3, Arte). Ils sont vite sortis de terre pour vivre de leurs concerts : 350 donnés à ce jour. Si la mise en scène est très dynamique, elle laisse tout de même le temps d'apprécier les textes soignés.

Avant d'aller les voir, vous pouvez les écouter sur leur premier album "Le Fruit du bazar" sorti en 2015.

Site web : http://didouda.net/cabarets-decouverte/

Infos réservation :

Concert 20h Cabaret découverte - Di Dou Da @L'hôtel de Guînes, salle Denise Glaser - 2, rue des Jongleurs, 62000 Arras Rens./Res. 03 21 24 96 26 Tarifs : Non adhérents 10€ / adhérents 7€ / étudiants et demandeurs d'emploi 4€