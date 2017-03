Plus d'infos sur le spectacle Cirque Arlette Gruss à Arras

Il est conseillé d'arriver 45 minutes à l'avance. Le bar et le hall sont ouverts 1H avant le début du spectacle.

CIRQUE ARLETTE GRUSS - SPECTACLE 2016"Et l'on réinventa le cirque"Une bulle de rêve se pose près de chez vous, en éclatant, elle donne vie à un monde inexploré où des numéros hallucinants côtoient drôleries exquises et instants de complicité inouïs. Le clown Mathieu et la féerie des marionnettes créent rire et enchantement. L'élégance de la cavalerie Gruss offre à vos yeux le grandiose, les éléphants, le monumental ! Tigres et lionnes apposent la griffe de l'excellence. Les surprises se multiplient ! Hypnotiseur renversant, jongleur déboussolant et même M. Loyal volant... de quoi faire frémir petits et grands. La fête bat son plein. Dans l'euphorie le funambule grimpe sur son fil avec une moto : du jamais vu ! Au sommet de cette montagne de rêve, le pickpocket dérobe l'engin et le propulse à l'intérieur du Globe of Speed pour le Come Back de l'année ! 9 motos en 2015...10 bolides dans la mythique sphère en 2017 ! L'impossible n'existe plus... Il était une fois, un somptueux écrin rouge et blanc où l'on réinventa le cirque ! Tarif enfant de 3 à 12 ans - Gratuit pour les moins de 3 ans. Par mesure de sécurité, les enfants de moins de 3 ans doivent être gardés sur les genoux. Séances à tarif réduit :- Jeudi 2 mars à 19h30Lors de cette séance, les places en catégorie 1 (loges) sont numérotées et le reste de la salle est en placement libre.PMR = 0.825.825.660 (0.15€ la mn).